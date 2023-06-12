Салихова: у ЦСКА самый слабый состав за последние годы. Обидно пропустить их вперёд

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги прошедшего сезона для ЦСКА, заявив, что состав армейцев самый слабый за последние несколько лет. Также девушка отметила, что в армейском клубе есть только два выдающихся по меркам РПЛ футболиста: нападающий Фёдор Чалов и голкипер Игорь Акинфеев.
«Обидно пропустить такой ЦСКА вперёд, отдав им серебро и кубок. Состав ЦСКА самый слабый за последние годы: это не команда времён Вагнера Лава, Жо, Игнашевича, Березуцких, Тошича, Головина или Влашича с топ-игроком в каждой линии. Есть только два выдающихся по меркам РПЛ футболиста: Чалов и Акинфеев. И их мастерства хватило почти на всё. Суперкубок им не достанется», — приводит слова Салиховой Metaratings.
ЦСКА занял второе место в РПЛ, «Спартак» — третье. Армейцы выиграли Кубок России.
- 12 июня 2023
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