ПСВ объявил о назначении Петера Боша главным тренером

Бывший тренер французского «Лиона» Петер Бош возглавил нидерландский ПСВ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 59-летним специалистом, ранее трудившимся в «Байере», «Боруссии» Дортмунд и «Аяксе», рассчитан на три года. На посту главного тренера ПСВ Бош сменит Руда ван Нистелроя, который объявил об уходе из клуба в конце мая.
«Приятно стать главным тренером этого большого клуба. Я сразу же почувствовал себя здесь как дома. И ПСВ, и я жаждем трофеев. ПСВ выиграл два трофея в прошлом сезоне, но наша цель — выиграть титул чемпиона Эредивизии в следующем году. Мы сделаем всё возможное, чтобы достичь нашей цели и реализовать мечту», — сказал Бош.
Отметим, что за всю свою тренерскую карьеру Петер Бош выиграл только один трофей, став победителем первого дивизиона в Нидерландах с «Хераклес Алмело» в сезоне-2004/2005.
- 12 июня 2023
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