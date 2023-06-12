Тренер «Зенита» Виллиам: Малком хотел показать остальным бразильцам, что он сильнее всех

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Малкома в прошедшем сезоне, отметив, что тот хотел доказать всем остальным бразильским легионерам петербуржцев, что он находится на более высоком уровне.
«Почему у Малкома попёрло? Я считаю, тут много факторов. Ситуация, сложившаяся вокруг него в тот момент, когда он только переходил в «Зенит», немного помешала ему. Он себя видел немного по-другому. Наверное, когда он только пришёл, то думал, что вся команда будет играть на него, что у него будет какое-то преимущество. Но у нас в команде такого нет, мы ни от кого не зависим.
Я бы сделал акцент на том, что в клуб пришли люди, которых он хорошо знал с детства: Клаудиньо, Густаво. Он близок и с Венделом, и с Дугласом, всеми бразильцами. И это ему помогло в том плане, что он хотел показать, что он сильнее остальных бразильцев. Потому что когда Клаудиньо только пришёл, сразу стал лучшим игроком чемпионата. И это стало стимулом для Малкома, на мой взгляд. Второй момент – рождение ребёнка, которого он ждал очень долго. Наверное, сейчас у него лучший период в жизни», — сказал Оливейра в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».
- 12 июня 2023
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