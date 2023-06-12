Фото: Акинфеев почтил память покойного журналиста Малосолова после финала Кубка России
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Телеграм-канал «ЦСКА! Все сюда!» опубликовал фото капитана и голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева с футболкой с изображением известного болельщика армейцев спортивного журналиста Андрея Малосолова.
Фото: Телеграм-канал «ЦСКА! Все сюда!»
Напомним, Малосолов скончался 1 мая 2023 года. Спортивному журналисту и бывшему главе пресс-службы РФС было 50 лет. Причиной смерти Малосолова в СМИ называли оторвавшийся тромб.
После известия о кончине Малосолова Акинфеев заявил, что было бы правильно, если ЦСКА выиграет Кубок России в сезоне-2022/2023.
Вчера, 11 июня, ЦСКА в Суперфинале Кубка России одержал победу над «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.). После игры Акинфеев и сфотографировался с футболкой с изображением Малосолова и годами жизни журналиста.
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