Медина: мне всё нравится в ЦСКА, хочу остаться
Поделиться
Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что очень счастлив и хотел бы надолго остаться в московской команде.
«Я очень счастлив в ЦСКА и хочу остаться в команде, мне всё нравится. У нас сильная команда, хороший тренер, меня окружают лучшие люди. Мы как большая семья», — сказал Медина «Матч ТВ».
Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.
В воскресенье, 11 июня, ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв «Краснодар» в серии послематчевых пенальти. В Российской Премьер-Лиге красно‑синие заняли второе место.
Комментарии
- 12 июня 2023
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:53
-
14:43
-
14:39
-
14:34
-
14:30
-
14:27
-
14:07
-
14:05
-
14:01
-
14:00
-
13:51
-
13:49
-
13:39
-
13:30
-
13:24
-
13:20
-
13:14
-
13:13
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:28
-
12:27
-
12:25
-
12:19
-
12:09
-
12:00
-
11:57
-
11:49
-
11:46
-
11:40
-
11:39
Партнерский контент