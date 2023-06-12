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Медина: мне всё нравится в ЦСКА, хочу остаться

Медина: мне всё нравится в ЦСКА, хочу остаться
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Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что очень счастлив и хотел бы надолго остаться в московской команде.

«Я очень счастлив в ЦСКА и хочу остаться в команде, мне всё нравится. У нас сильная команда, хороший тренер, меня окружают лучшие люди. Мы как большая семья», — сказал Медина «Матч ТВ».

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

В воскресенье, 11 июня, ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв «Краснодар» в серии послематчевых пенальти. В Российской Премьер-Лиге красно‑синие заняли второе место.

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