Рыночная стоимость Дениса Черышева упала на € 500 тысяч

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев продолжает терять в рыночной стоимости. Об этом свидетельствуют данные интернет-портала Transfermarkt.

Портал провёл традиционное обновление рыночной стоимости всех футболистов итальянской Серии B. Черышев, который в декабре 2022 года получил ценник в € 1,5 млн, потерял в стоимости € 500 тысяч и теперь оценивается в € 1 млн.

Последний раз рыночная стоимость 32-летнего Черышева выросла в 2018 году после чемпионата мира 2018 года в России. Тогда полузащитник, выступавший за испанский «Вильярреал» оценивался в € 8 млн. После этого Черышев неизменно терял в рыночной стоимости.

Пиковая рыночная стоимость Черышева за карьеру — € 10 млн. Столько полузащитник стоил в период, когда принадлежал мадридскому «Реалу».