Виллиам де Оливейра объяснил, почему бразильцы не хотят уезжать из России

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра объяснил, почему бразильские футболисты не хотят уезжать из России. По его словам, в России есть всё для комфортной жизни и хорошего заработка. В том числе он отметил большой зимний перерыв в сезоне.
«Важный фактор и плюс, из-за которого бразильские футболисты не хотят уезжать из России, — потому что здесь хороший отпуск, начиная с декабря. В других странах и чемпионатах такого нет. У нас тут бывает минимум месяц [отпуска]. Для меня и для бразильского народа это очень важный праздник, чтобы быть рядом с семьёй – Новый год, Рождество. Когда бразильцы обсуждают трансферы, они на это обязательно смотрят. Это важно.
Понятное дело, что человек амбициозный всегда хочет попробовать новый уровень, другие чемпионаты. В России очень много хорошей структуры, хороших стадионов, хороших болельщиков. Здесь есть всё для нормальной жизни, для выполнения работы и для заработка хороших денег. Для футболиста, который мечтает играть, это самое главное.
Понятно, что не хватает еврокубков. Но если поехать в середняк Англии или Франции… Ради чего? Просто чтобы быть в сильном чемпионате? Я считаю, это того не стоит», — сказал Оливейра в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».
- 12 июня 2023
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:14
-
16:09
-
16:02
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:47
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:26
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:53
-
14:43
-
14:39
-
14:34
-
14:30
-
14:27
-
14:07
-
14:05
-
14:01
-
14:00
-
13:51
-
13:49
-
13:39
-
13:30