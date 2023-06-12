Виллиам де Оливейра объяснил, почему бразильцы не хотят уезжать из России

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра объяснил, почему бразильские футболисты не хотят уезжать из России. По его словам, в России есть всё для комфортной жизни и хорошего заработка. В том числе он отметил большой зимний перерыв в сезоне.

«Важный фактор и плюс, из-за которого бразильские футболисты не хотят уезжать из России, — потому что здесь хороший отпуск, начиная с декабря. В других странах и чемпионатах такого нет. У нас тут бывает минимум месяц [отпуска]. Для меня и для бразильского народа это очень важный праздник, чтобы быть рядом с семьёй – Новый год, Рождество. Когда бразильцы обсуждают трансферы, они на это обязательно смотрят. Это важно.

Понятное дело, что человек амбициозный всегда хочет попробовать новый уровень, другие чемпионаты. В России очень много хорошей структуры, хороших стадионов, хороших болельщиков. Здесь есть всё для нормальной жизни, для выполнения работы и для заработка хороших денег. Для футболиста, который мечтает играть, это самое главное.

Понятно, что не хватает еврокубков. Но если поехать в середняк Англии или Франции… Ради чего? Просто чтобы быть в сильном чемпионате? Я считаю, это того не стоит», — сказал Оливейра в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».