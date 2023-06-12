«Нет футбола!» Мусаев раскритиковал VAR в России

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал VAR в России, сравнив его работу в РПЛ и европейских чемпионатах.

«VAR — одно из лучших событий в футболе. Но когда в России по шесть минут смотрят VAR, когда из-за этого разбивается игра… В Европе повторы смотрят полминуты, а у нас вглядываются даже в то, что детям с трибуны видно.

Играешь, условно, с закрытой командой из низа таблицы. Холодно, время тянут, ещё этот VAR начинается… Нет футбола! Динамика падает, мы от этого страдаем, когда играем на европейском уровне. И в Азербайджане с этим не лучше. В России хотя бы показывают: этот судья ошибся, мы его отправляем судить в Первую лигу, того на полиграфе проверили, выгнали. Видно, что ведётся работа. В Азербайджане с этим сложнее.

В «Краснодаре» у меня был профайл на судей: этот много свистит, с тем, наоборот, нужно добрее, с этим спорить нельзя, у другого высокий уровень допуска единоборств и т.д. На большую часть судей в Азербайджане я не могу составить профайл. То один тур судит жёстко, то даёт пенальти от того, что ветер подул», — приводит слова Мусаева Sport24.