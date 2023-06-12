Глава департамента судейства РФС Каманцев: ошибок в работе арбитров стало меньше

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев считает, что в сезоне-2022/2023 арбитры допускали меньше ошибок.

«Есть объективный показатель — количество ошибок арбитров сократилось. Хотя я знаю, что есть разное мнение, и кое‑кто считает, что это не так. Я исхожу из заключений департамента инспектирования, других данных у меня нет. Мнение блогеров и прочих я, конечно, уважаю, но системно и профессионально занимается оценкой арбитров только департамент инспектирования.

Они знают переговоры, трактовки и массу других данных, а также являются наиболее профессиональными людьми в данной сфере. Это самый объективный институт, который есть. Он, как и всё в нашем мире, не совершенен, но явно более объективен, чем мнение какого‑то отдельного человека, который пусть и смотрит все матчи, но имеет просто своё «вкусовое» мнение, которое может не совпадать с моим или вашим, например.

Считаю, что есть объективное движение вперёд. VAR на разных стадионах, VAR в ФНЛ, VAR в манеже в Красноярске, новые судьи — всё это говорит о том, что мы идем вперёд. Вопрос в том, что хотелось бы этот шаг вперёд сделать более мощным, более чётким. Чтобы и повышение зарплат, и все остальные нововведения начали работать как хотелось бы уже завтра, а ещё лучше — сегодня. Не знаю, насколько это возможно: не думаю, что сейчас это реально.

И у ухудшения, и у улучшения всегда может быть некая инерция. Надеюсь, мы инерцию в плане улучшений преодолели и теперь движемся только вперёд», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».