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Виллиам де Оливейра рассказал, кого бы вызвал в сборную Бразилии из «Зенита» кроме Малкома

Виллиам де Оливейра рассказал, кого бы вызвал в сборную Бразилии из «Зенита» кроме Малкома
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, кого из игроков сине-бело-голубых вызвал бы в сборную Бразилии кроме Малкома, который и так регулярно привлекается к игре за национальную команду.

«Кто из игроков «Зенита» мог бы играть в сборной Бразилии кроме Малкома? Я бы сто процентов и очень давно вызвал бы Дугласа Сантоса. Это однозначно, у него очень хороший цикл был. Он выиграл Олимпиаду, вызывался на Кубок Америки, показал очень хороший уровень, выиграл Кубок с «Атлетико Минейро». И у него нереальная стабильность.

Для меня загадка, почему вызвали в сборную Бразилии Айртона, а не Дугласа Сантоса. За четыре года в «Зените» он показал сумасшедший уровень, может закрыть несколько позиции, понимает футбол. Не понимаю, почему его не вызвали», — сказал Оливейра в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

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