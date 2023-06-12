Алексей Сорокин: российский футбол ближе к Европе, чем к Азии

Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин поделился мнением о возможном уходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в АФК.

«Мы ближе к Европе или Азии? Конечно, мы всё-таки Европа по многим моментам — культурным, социальным. И российский футбол ближе к европейскому. Но нельзя всё время не играть. Футбол строится по принципу соревнований, а не круглых столов и конференций.

Есть ли срок, на который всё же можно ориентироваться в плане принятия решения? Этого я не могу вам сказать. По этому вопросу лучше обратиться к руководству российского футбола. Нам плохо не играть — это очевидно. То что сейчас происходит — нехорошо в плане отношения к нам в мировом спорте.

Надеемся на какие-то подвижки. Возможно, что-то станет понятно после исполкома УЕФА в конце июня», — приводит слова Сорокина издание «РБ Спорт».

В 2022 году ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. После этого появились слухи о возможном уходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Тем не менее, в конце декабря 2022-го года исполком РФС объявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы по вопросу возвращения российских команд к международным турнирам.