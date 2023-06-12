Тренер «Зенита» Виллиам: после ухода Дзюбы раздевалка стала более спокойная и сильная

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, как изменилась атмосфера в раздевалке сине-бело-голубых после ухода из команды нападающего Артёма Дзюбы. По его словам, без Дзюбы стало спокойнее.

«Стала ли лучше атмосфера в раздевалке «Зенита», когда ушёл Дзюба? Стало проще, сейчас все ребята шутят. Они все стали больше шутить, а раньше был только один человек, который шутил больше остальных. А то, что раздевалка стала более спокойной и сильной – это факт», — сказал Виллиам де Оливейра в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Напомним, в феврале 2023 года Дзюба пополнил состав московского «Локомотива». В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги он провёл 11 матчей, забил восемь мячей и оформил пять голевых передач.