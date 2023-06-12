Смородская: игроки «Краснодара» заранее проиграли ЦСКА — выходили бить пенальти со страхом

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от финального матча Кубка России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

«Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА получился интересным. Обе команды очень старались и хотели выиграть — это бросалось в глаза. Конечно, жалко «Краснодар», но нельзя бояться при исполнении пенальти, даже когда перед тобой стоит Акинфеев. Было видно, что игроки заранее проиграли: они выходили бить с «точки» со страхом в глазах. А Акинфеев — молодец, уверен в себе», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, основное время матча закончилось ничейным исходом — 1:1. В серии 11-метровых ударов точнее были армейцы — 6:5. В составе «Краснодара» пенальти не смогли забить Жоау Батчи и Олакунле Олусегун.