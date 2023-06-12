Холанд — лучший футболист сезона по версии «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил имя лучшего футболиста клуба в сезоне-2022/2023.

По версии английского клуба, лучшим игроком сезона в его составе стал 22-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд. В 53 матчах на клубном уровне за «Манчестер Сити» Холанд забил 52 гола и отдал девять голевых передач.

В этом сезоне «Манчестер Сити» сделал чемпионский требл: клуб стал чемпионом английской Премьер-лиги, завоевал Кубок Англии и выиграл в Лиге чемпионов.

Футболист начал карьеру в 2016 году во второй лиге Норвегии. Это был клуб «Брюне», из которого он перебрался в высшую лигу страны и два года выступал за «Мольде», сезон-2018/2019 и половину сезона-2019/2020 он провёл в австрийском клубе «Ред Булл», а затем стал игроком дортмундской «Боруссии». К «горожанам» Холанд присоединился в летнее трансферное окно перед началом прошедшего сезона.