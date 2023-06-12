Непомнящий: Акинфеев ещё раз убедил, что он номер один. В одиночку может решить исход игры

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от финального матча Кубка России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

«Эмоции самые позитивные от победы ЦСКА в Кубке России. Игра была, как и ожидалось, сверхсложной — «Краснодар» вполне достойно себя проявил. Поэтому победа в такой игре ещё важнее. Игорь Акинфеев ещё раз убедил, что он — номер один. В одиночку может решить исход игры: не сосчитать, сколько раз это ему удавалось», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, в воскресенье, 11 июня, Акинфеев помог ЦСКА завоевать Кубок России: вратарь отбил два удара в серии пенальти от футболистов «Краснодара» Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна (6:5 в пользу армейцев). Основное время матча завершилось вничью — 1:1.