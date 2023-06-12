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Ахметов: Акинфеев — большая величина. Понимали, что до серии пенальти лучше не доводить

Ахметов: Акинфеев — большая величина. Понимали, что до серии пенальти лучше не доводить
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов отдал должное голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, который стал главным героем серии послематчевых пенальти, венчавшей финал Кубка России.

«Не знал, что Акинфеев ни разу не проигрывал серию пенальти за ЦСКА, но у него огромный опыт — он большая величина. Всё это говорит само за себя, [то,] через сколько матчей он прошёл. Мы понимали, что до серии пенальти лучше не доводить», — сказал Ахметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Финал Кубка России ЦСКА — «Краснодар» прошёл вчера, 11 июня, на стадионе «Лужники». Победу одержала команда Владимира Федотова, переигравшая «быков» в серии послематчевых пенальти со счётом 6:5. Игорь Акинфеев отразил два удара с «точки» в исполнении игроков «Краснодара» Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна.

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