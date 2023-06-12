Кепа может остаться первым вратарём «Челси» ещё как минимум на один сезон

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может остаться первым вратарём команды ещё как минимум на один сезон, сообщает The Telegraph.

По информации источника, это связано с внушительными суммами денег, которые могут потребоваться для покупки одного из кандидатов — Мика Меньяна из «Милана» или Андре Онана из «Интера».

Сообщается, что «аристократы» сохраняют интерес к обоим голкиперам из Серии А, однако в предстоящем сезоне, скорее всего, выбор будет сделан в пользу 28-летнего испанского вратаря.

В сезоне-2022/2023 на счету Кепы 39 матчей за «Челси» во всех турнирах. Контракт голкипера с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о желании «Челси» расстаться с одним из вратарей.