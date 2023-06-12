Сёмин: «Краснодар» обязательно выиграет свой первый трофей в ближайшие годы

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от финального матча Кубка России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии послематчевых пенальти. По мнению специалиста, «быки» в обозримом будущем сумеют завоевать свой первый трофей.

«В финале опыт победил молодость. ЦСКА всё-таки более мастеровитая команда, чем «Краснодар». Но у команды Галицкого всё впереди. «Краснодар» обязательно выиграет свой первый трофей в ближайшие годы. В клубе любят и уважают футбол, развивают молодых игроков — рано или поздно это даст желаемый результат. Героем финала назову Акинфеева, однозначно», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, в воскресенье, 11 июня, Акинфеев помог ЦСКА завоевать Кубок России: вратарь отбил два удара в серии пенальти от футболистов «Краснодара» Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна (6:5 в пользу армейцев). Основное время матча завершилось вничью — 1:1.