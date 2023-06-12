Сёмин: «Краснодар» обязательно выиграет свой первый трофей в ближайшие годы

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от финального матча Кубка России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии послематчевых пенальти. По мнению специалиста, «быки» в обозримом будущем сумеют завоевать свой первый трофей.
«В финале опыт победил молодость. ЦСКА всё-таки более мастеровитая команда, чем «Краснодар». Но у команды Галицкого всё впереди. «Краснодар» обязательно выиграет свой первый трофей в ближайшие годы. В клубе любят и уважают футбол, развивают молодых игроков — рано или поздно это даст желаемый результат. Героем финала назову Акинфеева, однозначно», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Напомним, в воскресенье, 11 июня, Акинфеев помог ЦСКА завоевать Кубок России: вратарь отбил два удара в серии пенальти от футболистов «Краснодара» Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна (6:5 в пользу армейцев). Основное время матча завершилось вничью — 1:1.
- 12 июня 2023
-
19:36
-
19:35
-
19:32
-
19:25
-
19:22
-
19:13
-
19:03
-
19:00
-
18:59
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:04
-
18:03
-
18:00
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:19
-
17:00
-
16:52
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:14
-
16:09
-
16:02