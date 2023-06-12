Вагнер Лав: тренируюсь даже в отпуске, мне уже не 20

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав, которому 11 июня исполнилось 39 лет, рассказал о мотивирующих факторах и поделился секретом сохранения хорошей формы.
«Я уже заработал достаточно денег, я играю не ради них. Я здесь, чтобы творить историю, завоёвывать титулы, оставлять наследие и передавать свои знания молодым. Это моя цель.
Где-то в 2015 году я осознал, что могу играть столько, сколько захочу — просто нужно следить за собой. Я соблюдаю диету, хорошо отдыхаю и много тренируюсь, даже в межсезонье. Моя жена Лене была одним из главных идеологов такого режима.
Раньше я почти никогда не тренировался в отпуске, но, когда я начал жить с ней, всё изменилось. Даже на курорте она носит с собой спортивную одежду. Это стало обычным явлением. Мне уже не 20, обмен веществ другой», – рассказал Лав в интервью O Globo.
В 2022 году Вагнер Лав стал игроком «Спорт» (Ресифи), который выступает в бразильской Серии B. В 51 матче нападающий забил 26 голов и отдал девять голевых передач, с его помощью клуб выиграл чемпионат штата Пернамбукано в 2023 году.
- 12 июня 2023
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