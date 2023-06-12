Акинфеев стал самым возрастным участником финалов Кубка России
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым возрастным участником финалов Кубка России по футболу.
На момент матча вратарю было 37 лет и 64 дня. До этого рекодсменом был Юрий Жирков, который в возрасте 36 лет 340 дней принимал участие в финале Кубка России сезона‑2019/20 в составе «Зенита».
Напомним, что в воскресенье ЦСКА стал обладателем Кубка России. Они обыграли «Краснодар» в матче суперфинала (1:1 в основное время и 6:5 по серии пенальти, в ходе которой Акинфеев отразил два удара).
Сейчас Акинфеев является семикратным обладателем Кубка России, а матч против «Краснодара» стал 850-м в карьере голкипера.
В розыгрыше Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Акинфеев поучаствовал в 29 матчах, 11 из которых оказались «сухими» для вратаря.
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