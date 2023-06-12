Роман Широков: не думаю, что финал ЛЧ по зрелищности превзошёл Суперфинал Кубка России

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков сравнил финальные матчи Лиги чемпионов и Кубка России.

«Вряд ли финал Лиги чемпионов можно сравнивать с финалом Кубка России. При всём уважении к нашим там уровень всё-таки пока повыше. Надеемся, что мы скоро перебьём это, но пока, к сожалению, там получше. Но не думаю, что финал Лиги чемпионов по зрелищности превзошёл Суперфинал Кубка России. Может быть, по качеству лучше, но по зрелищности, наверное, нет», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 10 июня в финале Лиги чемпионов, который проходил в Стамбуле, «Манчестер Сити» победил «Интер» со счётом 1:0. Победный гол провёл Родриго. 11 июня состоялся Суперфинал Кубка России, в котором встречались ЦСКА и «Краснодар». Основное время игры сильнейшего не выявило – 1:1, а в серии пенальти более точными оказались армейцы (6:5).