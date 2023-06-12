Орещук: у ЦСКА не хватит денег, чтобы покупать таких футболистов, как в «Зените»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук порассуждал о том, сможет ли ЦСКА в следующем сезоне бороться с «Зенитом» за чемпионство.

«ЦСКА может конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне, но чемпионами они вряд ли станут. Если из «Зенита» не уйдут бразильцы, то бороться с ними будет тяжело. У ЦСКА не хватит денег, чтобы покупать таких футболистов, как в «Зените». Гегемония петербуржцев будет длиться долго», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/2023 армейцы завоевали первый за пять лет трофей (Кубок России), а также выиграли первые медали чемпионата с 2017 года, заняв второе место. Подопечные Федотова набрали 58 очков и отстали от «Зенита», выигравшего национальное первенство, на 12 очков.