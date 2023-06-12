Начо Фернандес: Кейн идеально подошёл бы «Реалу»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес назвал идеальных нападающих для клуба.
«Такие важные игроки, как Карим Бензема, покинули нас, а нам нужны голы. Мбаппе? Если бы всё зависело от меня, я бы привёл его нынешним летом. Это логично.
Гарри Кейн идеально подошёл бы нам этим летом, а Мбаппе – следующим», – цитирует испанского защитника El Chiringuito.
Напомним, Карим Бензема недавно перешёл в арабскую команду «Аль-Иттихад», в связи с чем «Реал» сейчас ищет французскому форварду замену. Одним из наиболее приоритетных вариантов для клуба является нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
Начо Фернандес недавно объявил о продлении контракта со «сливочными». В этом сезоне Ла Лиги он поучаствовал в 27 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
- 12 июня 2023
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