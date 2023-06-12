Трансферная стоимость Криштиану Роналду упала до € 15 млн по версии Transfermarkt

Трансферная стоимость форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду снизилась до € 15 млн. Такие данные приводит специализированный портал Transfermarkt, опубликовавший свежие изменения стоимости игроков саудовской Про-лиги.
38-летний Роналду сохраняет статус самого дорогого игрока чемпионата, но теперь делит первое место по стоимости с одноклубником, бразильцем Талиской. С момента публикации последнего рейтинга Криштиану потерял в цене, подешевев на € 5 млн, в то время как Талиска подорожал на € 1 млн.
Напомним, Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года в статусе свободного агента. Наибольшей стоимости пятикратный обладатель «Золотого мяча» достигал в октябре 2014 года, когда Transfermarkt оценивал Криштиану в € 120 млн. В июле 2018 года «Ювентус» выплатил за него мадридскому «Реалу» € 117 млн. Это рекордный переход в карьере Роналду.
В прошлом сезоне Роналду принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.
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