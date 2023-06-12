Романо: назначение Мончи спортивным директором «Астон Виллы» уже на финальной стадии

Назначение футбольного функционера Рамона Мончи спортивным директором «Астон Виллы» находится на финальной стадии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Мончи покинет «Севилью» и присоединится к «Астон Вилле» в ближайшее время.

Сообщается, что после вступления 54-летнего испанца в должность он будет тесно сотрудничать с главным тренером команды Унаи Эмери и отвечать в частности за трансферную политику клуба.

Карьера Мончи в качестве спортивного директора началась в 2000 году. Он работал в «Севилье» на протяжении 17 лет, пока не перебрался в «Рому», где провёл два сезона. С 2019-го Мончи снова работает в структуре испанского клуба.

Ранее сообщалось, что пост спортивного директора «Астон Виллы» может занять функционер «Барселоны» Матеу Алемани.