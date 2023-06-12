Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: назначение Мончи спортивным директором «Астон Виллы» уже на финальной стадии

Романо: назначение Мончи спортивным директором «Астон Виллы» уже на финальной стадии
Аудио-версия:
Комментарии

Назначение футбольного функционера Рамона Мончи спортивным директором «Астон Виллы» находится на финальной стадии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Мончи покинет «Севилью» и присоединится к «Астон Вилле» в ближайшее время.

Сообщается, что после вступления 54-летнего испанца в должность он будет тесно сотрудничать с главным тренером команды Унаи Эмери и отвечать в частности за трансферную политику клуба.

Карьера Мончи в качестве спортивного директора началась в 2000 году. Он работал в «Севилье» на протяжении 17 лет, пока не перебрался в «Рому», где провёл два сезона. С 2019-го Мончи снова работает в структуре испанского клуба.

Ранее сообщалось, что пост спортивного директора «Астон Виллы» может занять функционер «Барселоны» Матеу Алемани.

Материалы по теме
90min: директор «Барселоны» Матеу Алемани займёт пост в руководстве «Астон Виллы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023