Романо: назначение Мончи спортивным директором «Астон Виллы» уже на финальной стадии

Назначение футбольного функционера Рамона Мончи спортивным директором «Астон Виллы» находится на финальной стадии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, Мончи покинет «Севилью» и присоединится к «Астон Вилле» в ближайшее время.
Сообщается, что после вступления 54-летнего испанца в должность он будет тесно сотрудничать с главным тренером команды Унаи Эмери и отвечать в частности за трансферную политику клуба.
Карьера Мончи в качестве спортивного директора началась в 2000 году. Он работал в «Севилье» на протяжении 17 лет, пока не перебрался в «Рому», где провёл два сезона. С 2019-го Мончи снова работает в структуре испанского клуба.
Ранее сообщалось, что пост спортивного директора «Астон Виллы» может занять функционер «Барселоны» Матеу Алемани.
- 12 июня 2023
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