Карпин: ничего нормального с нашим судейством не происходит

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о судействе Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
«Про судейство не хочу говорить. Я уже в отпуске — не хочу заводиться. Скажу одну фразу — ничего нормального с нашим судейством не происходит. Если разговаривать про каждый момент, на это уйдёт часов десять, и всё равно мы ни к чему не придём.
И непонятно, почему мне нельзя спросить у судьи о том или ином его решении — без оскорбления и даже мата. Красная карточка после матча со «Спартаком» — загадка для меня. Можно сгладить любой намечающийся конфликт простым объяснением. После матча с «Зенитом» у меня были вопросы по какому-то решению Карасёва. Он сразу признал, что ошибся, и вот это нормально. В таких ситуациях у тренеров и футболистов не остаётся аргументов — ведь все люди и все ошибаются», — цитирует Карпина Sport24.
- 12 июня 2023
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