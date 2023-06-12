Валерий Газзаев: Акинфеев — лучший игрок российского футбола за всё время

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал игру голкипера армейцев Игоря Акинфеева в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром». Специалист не сомневался в способностях голкипера решить исход борьбы, поскольку считает его лучшим российским футболистом.

«Были ли сомнения, что Акинфеев выручит команду в нужный момент? Сомнений по поводу Игоря нет уже 20 лет. Он является лучшим игроком российского футбола за всё время. Вчера мы видели его фирменное блюдо, которое он повторил ещё раз. Внёс большой вклад в победу ЦСКА», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, вчера, 11 июня, состоялся решающий матч Кубка России, в котором встречались ЦСКА и «Краснодар». Основное время игры сильнейшего не выявило – 1:1, а в серии пенальти более точными оказались армейцы (6:5). Игорь Акинфеев отразил два удара с «точки» в исполнении игроков «Краснодара» Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна.