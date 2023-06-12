Осимхен посоветовал президенту «Наполи» не связываться с Галтье

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рекомендовал президенту клуба Аурелио Де Лаурентису отказаться от варианта с назначением на пост главного тренера Кристофа Галтье. Об этом сообщает издание Footmercato.

Руководство «Наполи» находится в поиске нового тренера после того, как Лучано Спаллетти решил покинуть клуб, завоевав чемпионский титул в Серии А, который стал для неаполитанцев первым за последние 33 года. Де Лаурентис среди прочих рассматривает кандидатуру французского специалиста Кристофа Галтье, который станет свободным агентом после увольнения из «ПСЖ» этим летом.

По информации издания, босс «Наполи» обратился к Осимхену за советом, поскольку нигерийский нападающий играл под руководством Галтье в «Лилле». Ответ футболиста вряд ли понравился бы его бывшему наставнику. Утверждается, что Осимхен не верит в способности Галтье добиться успеха с «Наполи». Он предложил Де Лаурентису поискать другого тренера.

Осимхен под руководством Галтье стал лидером «Лилля» в сезоне-2019/2020, что позволило игроку сборной Нигерии перейти в «Наполи» за € 75 млн, не считая бонусов.