Милан Гаич: сказал Акинфееву, что он отобьёт пенальти. Игорь — великий и легендарный

Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о победе своей команды в Кубке России-2022/2023.
«Очень счастлив, мы провели отличный сезон. Мы с первого дня верили, что Кубок — наша цель. Мы смогли это сделать.
Акинфеев — великий, потрясающий, легендарный. Я сказал ему после своего забитого пенальти, что это тот день, когда он отобьёт несколько пенальти. Я верил в него.
Я был уверен, что мы выиграем по пенальти. Перед своим ударом я был уверен в себе: знал, куда я пробью — всё так и получилось», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в воскресенье, 11 июня, Гаич и Акинфеев помогли ЦСКА завоевать Кубок России: защитник реализовал свою попытку, а вратарь отбил два удара в серии пенальти от футболистов «Краснодара» Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна (6:5 в пользу армейцев). Основное время матча завершилось вничью — 1:1.
- 12 июня 2023
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