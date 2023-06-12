Карпин: обидно проигрывать, а не пропускать

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что ему не было обидно из-за того, что именно Артём Дзюба забил три мяча его команде.
«Вы мне не поверите, но нет (не обидно — прим. «Чемпионата»). Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола. Но вы мне, естественно, всё равно не поверите. Вы сами для себя все решили», — цитирует Карпина Sport24.
Артём Дзюба, нападающий «Локомотива», отметился хет-триком в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (матч завершился с итоговым счётом 3:1).
В розыгрыше Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Ростов» занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 матчах. За минувший сезон клуб одержал 15 побед, потерпел семь поражений и во раз сыграл вничью.
«Локомотив» же завершил сезон на восьмом месте, набрав 45 очков.
- 12 июня 2023
-
22:45
-
22:45
-
22:30
-
22:21
-
22:21
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:46
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:14
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:39
-
20:30
-
20:29
-
20:22
-
20:21
-
20:13
-
20:09
-
20:00
-
19:56
-
19:55
-
19:36
-
19:35
-
19:32
-
19:25
-
19:22