Владимир Федотов: Акинфеев ещё раз подтвердил статус лучшего вратаря. Игорь — великий

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов выразил восхищение выступлением голкипера армейцев Игоря Акинфеева в сезоне-2022/2023.
«Мы же знаем, чем закончилось голосование за лучшего вратаря сезона. Игорь заслужил это на 300%, а в Суперфинале ещё раз это подтвердил. Акинфеев — великий на 100%», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев стал лауреатом на церемонии награждения «Герои РПЛ» в номинации «Вратарь сезона». Также Акинфеев получил приз «Ассист сезона» за голевой пас в матче с «Сочи».
Кроме того, вратарь армейской команды сыграл важную роль в завоевании ЦСКА Кубка России. В серии послематчевых пенальти Акинфеев отразил два удара с «точки» в исполнении игроков «Краснодара» Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна.
- 12 июня 2023
-
22:45
-
22:45
-
22:30
-
22:21
-
22:21
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:46
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:14
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:39
-
20:30
-
20:29
-
20:22
-
20:21
-
20:13
-
20:09
-
20:00
-
19:56
-
19:55
-
19:36
-
19:35
-
19:32
-
19:25
-
19:22