Владимир Федотов: Акинфеев ещё раз подтвердил статус лучшего вратаря. Игорь — великий

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов выразил восхищение выступлением голкипера армейцев Игоря Акинфеева в сезоне-2022/2023.

«Мы же знаем, чем закончилось голосование за лучшего вратаря сезона. Игорь заслужил это на 300%, а в Суперфинале ещё раз это подтвердил. Акинфеев — великий на 100%», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев стал лауреатом на церемонии награждения «Герои РПЛ» в номинации «Вратарь сезона». Также Акинфеев получил приз «Ассист сезона» за голевой пас в матче с «Сочи».

Кроме того, вратарь армейской команды сыграл важную роль в завоевании ЦСКА Кубка России. В серии послематчевых пенальти Акинфеев отразил два удара с «точки» в исполнении игроков «Краснодара» Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна.