О трансфере Нкунку в «Челси» будет объявлено после 19 июня — Романо

«Челси» и «Лейпциг» договорились, что объявят о трансфере нападающего Кристофера Нкунку после его финальной игры в сезоне, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, это будет матч за сборную Франции в понедельник, 19 июня. До этой игры ожидать официального объявления о трансфере не стоит.

Отмечается, что Нкунку прошёл медобследование для перехода в «Челси» ещё в сентябре прошлого года. Контракт же был подписан в декабре 2022-го. Сумма трансфера французского футболиста в «Челси» составит € 60 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету 25-летнего форварда 36 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и семью результативными передачами. Среди прочего Нкунку забил победный гол в недавнем финальном матче Кубка Германии.