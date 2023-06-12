Петржела: Акинфеев — живая легенда ЦСКА! В серии пенальти с «Краснодаром» решил его опыт

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела высоко оценил заслуги вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева в завоевании командой Кубка России.
«Матч за Кубок получился довольно интересным. Всё решилось в серии пенальти. Обычно это просто лотерея, но тут решил именно опыт и мастерство. Акинфеев — настоящая живая легенда ЦСКА! Клуб должен гордиться им. Каждый сезон Игорь играет просто шикарно, без каких-то спадов. Армейцы не могли проиграть серию послематчевых пенальти с таким вратарём», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, в воскресенье, 11 июня, ЦСКА стал обладателем Кубка России. Армейцы обыграли «Краснодар» в матче Суперфинала: основное время закончилось с ничейным счётом 1:1, а в серии пенальти точнее были игроки Владимира Федотова — 6:5. Акинфеев отразил два удара в серии.
- 12 июня 2023
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