«Барселона» нацелена на Амрабата

«Барселона» намерена приобрести марокканского полузащитника Софьяна Амрабата.
Хавбек «Фиорентины» является главной трансферной целью испанского клуба. Сам футболист тоже хочет присоединиться к сине-гранатовым, сообщает Correre dello Sport.
«Фиорентина» намерена получить не менее € 30 млн за футболиста и ждёт соответствующего предложения.
В прошедшем сезоне Серии А Амрабат провел 29 матчей, отдал один голевой пас и получил 11 жёлтых карточек. Он начал свою карьеру в голландском клубе «Утрехт». Сезон-2017/2018 марокканец отыграл в «Фейноорде», затем провёл два года, выступая за бельгийский «Брюгге». В сезоне-2019/2020 он был игроком «Вероны», а с 2020 года числится в составе «Фиорентины».
«Барселона» завершила сезон победой в Ла Лиге. Клуб набрал 88 очков в 38 матчах.
- 12 июня 2023
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