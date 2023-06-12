Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» нацелена на Амрабата

«Барселона» нацелена на Амрабата
Комментарии

«Барселона» намерена приобрести марокканского полузащитника Софьяна Амрабата.

Хавбек «Фиорентины» является главной трансферной целью испанского клуба. Сам футболист тоже хочет присоединиться к сине-гранатовым, сообщает Correre dello Sport.

«Фиорентина» намерена получить не менее € 30 млн за футболиста и ждёт соответствующего предложения.

В прошедшем сезоне Серии А Амрабат провел 29 матчей, отдал один голевой пас и получил 11 жёлтых карточек. Он начал свою карьеру в голландском клубе «Утрехт». Сезон-2017/2018 марокканец отыграл в «Фейноорде», затем провёл два года, выступая за бельгийский «Брюгге». В сезоне-2019/2020 он был игроком «Вероны», а с 2020 года числится в составе «Фиорентины».

«Барселона» завершила сезон победой в Ла Лиге. Клуб набрал 88 очков в 38 матчах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023