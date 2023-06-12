«Барселона» нацелена на Амрабата

«Барселона» намерена приобрести марокканского полузащитника Софьяна Амрабата.

Хавбек «Фиорентины» является главной трансферной целью испанского клуба. Сам футболист тоже хочет присоединиться к сине-гранатовым, сообщает Correre dello Sport.

«Фиорентина» намерена получить не менее € 30 млн за футболиста и ждёт соответствующего предложения.

В прошедшем сезоне Серии А Амрабат провел 29 матчей, отдал один голевой пас и получил 11 жёлтых карточек. Он начал свою карьеру в голландском клубе «Утрехт». Сезон-2017/2018 марокканец отыграл в «Фейноорде», затем провёл два года, выступая за бельгийский «Брюгге». В сезоне-2019/2020 он был игроком «Вероны», а с 2020 года числится в составе «Фиорентины».

«Барселона» завершила сезон победой в Ла Лиге. Клуб набрал 88 очков в 38 матчах.