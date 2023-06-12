Норвежские организации отказываются от спонсорства с «Mondelēz» из-за связей с Россией

Норвежская федерация футбола (NFF) и Toppfotball Kvinner (TFK), управляющая двумя высшими женскими дивизионами, являются одними из ряда организаций в стране, приостановивших спонсорские сделки с шоколадным брендом Freia, принадлежащим компании Mondelēz на фоне продолжающегося присутствия корпорации в России, сообщает Sport Business.

В конце прошлого месяца Mondelēz International была внесена в черный список Национального агентства Украины по предотвращению коррупции, поскольку продолжает работать в России, а украинские власти заявили, что это способствует пополнению российского военного бюджета.

Американская компания Mondelez International занимается производством и продажей кондитерских изделий, снеков и напитков. В России она известна по шоколадкам Alpen Gold, Milka и Toblerone, а также по жвачке Dirol, леденцам Halls и другим товарам.