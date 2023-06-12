«Челси» может подписать Мамардашвили

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с подписанием вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили. Приобрести Мика Меньяна клуб не сможет из-за высокой цены, сообщает Evening Standard.

Ранее сообщалось, что «Челси» был готов купить Андре Онана из миланского «Интера», за которого итальянский клуб потребует не менее € 58 млн.

Считается, что грузинский футболист станет первоочередной целью синих на позицию вратаря, если им не удастся оформить трансфер Онана.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Мамардашвили провел 38 матчей, семь из которых отыграл без пропущенных голов. Грузинский вратарь выступает за «Валенсию» с сезона-2021/2022. До этого он на протяжении двух лет играл за «Локомотив Тбилиси». Начал карьеру Мамардашвили в «Рустави».