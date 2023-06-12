Шоумен Грушевский: для конкуренции с «Зенитом» ЦСКА не должен разбазаривать очки

Шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский подвёл итоги сезона для армейцев, а также предположил, сможет ли ЦСКА стать главным конкурентом «Зенита» в следующем розыгрыше чемпионата России.

«Болельщики — народ неадекватный. Мы не должны рассуждать профессиональными категориями. Даже болельщик «Факела» скажет, что они в следующем сезоне бросят вызов «Зениту». Для ответа на этот вопрос надо знать, какой командой предстанет «Зенит» в следующем сезоне. Кто из суперзвёзд останется, а кто уйдёт в топ-клубы. Вендел, Малком и Барриос — важные, системообразующие футболисты петербуржцев. Если они вдруг решат уйти, а клубу придут предложения о продаже, «Зенит» не сможет их не отпустить.

Всё также зависит от того, как ЦСКА поработает в это межсезонье. Федотов вчера сказал, что во всех линиях должно быть усиление. Понятно, что кроме вратарской позиции. Акинфеев в финале в очередной раз всем всё доказал. В истории российского футбола сильнее Игоря никого нет, при всём уважении к другим вратарям.

«Зенит» своими титулами доказал, что это самый стабильный клуб. Они не теряют необязательные очки. Для того, чтобы конкурировать с петербуржцами, ЦСКА должен избавиться от потерь очков. Такое случалось в этом сезоне. Многие недоумевали, как можно было проиграть «Торпедо», «Пари НН». Были потери очков, которые не вытекали из логики игры. ЦСКА должен усилиться и научиться забирать своё. Если армейцы будут разбазаривать свои очки, говорить о конкуренции с «Зенитом» не имеет смысла. Я очень доволен завершившимся сезоном. Считаю, что он стал очень успешным для армейцев», — приводит слова Грушевского «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/2023 армейцы завоевали первый за пять лет трофей (Кубок России), а также выиграли первые медали чемпионата с 2017 года, заняв второе место. Подопечные Федотова набрали 58 очков и отстали от «Зенита», выигравшего национальное первенство, на 12 очков.