«Арсенал» согласовал с «Вест Хэмом» ценник за Райса

«Арсенал» согласовал с «Вест Хэмом» ценник за полузащитника Деклана Райса, сообщает The Guardian.
По информации источника, итоговая сумма составит больше € 115 млн, если учитывать бонусы. «Канониры» уверены, что их предложение по Райсу будет наиболее выгодным, хотя знают, что игроком интересуются и другие топ-клубы, включая «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». Сам Деклан хочет остаться в Англии, что повышает шансы «Арсенала» на подписание игрока.
В сезоне-2022/2023 на счету Райса 50 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Полузащитника признали лучшим игроком Лиги конференций.
Контракт игрока с «молотобойцами» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.
Ранее в «Вест Хэме» заявили, что Райс покинет клуб этим летом.
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