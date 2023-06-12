«Арсенал» согласовал с «Вест Хэмом» ценник за Райса

«Арсенал» согласовал с «Вест Хэмом» ценник за полузащитника Деклана Райса, сообщает The Guardian.

По информации источника, итоговая сумма составит больше € 115 млн, если учитывать бонусы. «Канониры» уверены, что их предложение по Райсу будет наиболее выгодным, хотя знают, что игроком интересуются и другие топ-клубы, включая «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». Сам Деклан хочет остаться в Англии, что повышает шансы «Арсенала» на подписание игрока.

В сезоне-2022/2023 на счету Райса 50 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Полузащитника признали лучшим игроком Лиги конференций.

Контракт игрока с «молотобойцами» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

Ранее в «Вест Хэме» заявили, что Райс покинет клуб этим летом.