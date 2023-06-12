Агент Конате: после более двух лет игры в одном клубе у футболиста пропадает мотивация
Поделиться
Агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк высказался о неопределённости в вопросе дальнейшей карьеры футболиста. Он затронул вопрос мотивации после достаточно длительного пребывания игрока в одной команде.
«Это очень хорошо, что «Ахмату» нравится Конате. Но ситуация в целом с футболистами такова: чтобы игрок был мотивирован, ему надо идти по ступенькам вверх. Когда он находится в команде уже больше двух лет, у него нет большой мотивации. Что касается лично Конате, я пока ничего не знаю. Пока смотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует Селюка РБ Спорт.
В розыгрыше Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Мохамед Конате принял участие в 24 матчах, забил 11 голов и отдал одну голевую передачу.
Комментарии
- 13 июня 2023
-
00:19
-
00:02
-
00:00
- 12 июня 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:38
-
23:32
-
23:27
-
23:23
-
23:16
-
23:08
-
22:57
-
22:49
-
22:45
-
22:45
-
22:30
-
22:21
-
22:21
-
22:05
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:46
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:14
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:39
-
20:30
Партнерский контент