Агент Конате: после более двух лет игры в одном клубе у футболиста пропадает мотивация

Агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк высказался о неопределённости в вопросе дальнейшей карьеры футболиста. Он затронул вопрос мотивации после достаточно длительного пребывания игрока в одной команде.

«Это очень хорошо, что «Ахмату» нравится Конате. Но ситуация в целом с футболистами такова: чтобы игрок был мотивирован, ему надо идти по ступенькам вверх. Когда он находится в команде уже больше двух лет, у него нет большой мотивации. Что касается лично Конате, я пока ничего не знаю. Пока смотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует Селюка РБ Спорт.

В розыгрыше Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Мохамед Конате принял участие в 24 матчах, забил 11 голов и отдал одну голевую передачу.