Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит контракт до 2025 года

Французский нападающий Килиан Мбаппе заявил, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ», за который он играет с 2017 года, сообщает L’Equipе. Действующее соглашение заканчивается в 2024-м.

В соглашении игрока с клубом присутствует опция продления контракта на один сезон, но Мбаппе не хочет активировать её.

Футболист сегодня отправил официальное письмо в клуб, в котором сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет оставаться в команде ещё на год.

Если Мбаппе действительно не продлит договор, то парижский клуб, вероятно, попытается продать игрока этим летом, чтобы он вскоре не ушёл как свободный агент.

В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Мбаппе провёл 34 матча, забил 29 голов и отдал пять голевых передач.