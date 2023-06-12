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Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит контракт до 2025 года

Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не продлит контракт до 2025 года
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Французский нападающий Килиан Мбаппе заявил, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ», за который он играет с 2017 года, сообщает L’Equipе. Действующее соглашение заканчивается в 2024-м.

В соглашении игрока с клубом присутствует опция продления контракта на один сезон, но Мбаппе не хочет активировать её.

Футболист сегодня отправил официальное письмо в клуб, в котором сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет оставаться в команде ещё на год.

Если Мбаппе действительно не продлит договор, то парижский клуб, вероятно, попытается продать игрока этим летом, чтобы он вскоре не ушёл как свободный агент.

В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Мбаппе провёл 34 матча, забил 29 голов и отдал пять голевых передач.

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