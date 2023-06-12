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Карпин — о наказаниях судей: нужны серьёзные меры

Карпин — о наказаниях судей: нужны серьёзные меры
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможных санкциях для судей, допускающих ошибки.

«Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза нужна, если потом есть мера наказания для ошибившегося судьи — и мера серьёзная. Например, если мне скажут, что в каком-то месте штраф за курение сто рублей, то я буду курить везде и просто платить каждый раз по сто рублей. А если штраф будет миллион евро, то не буду. То же самое с судьями. У нас как: ошибся — пропустил один-два тура. Или даже не пропустил, а пошёл судить на VAR и ошибаться уже там», — приводит слова Карпина Sport24.

По итогам сезона «Ростов» занял четвёртое место, набрав 53 очка. Ранее наставник команды с берегов Дона жёстко высказался о судействе в чемпионате России — 2022/2023.

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