Элтон Джон поздравил «Манчестер Сити» с треблом: вы заслужили это! Люблю вас

Известный певец и бывший владелец «Уотфорда» Элтон Джон поздравил «Манчестер Сити» с завоеванием требла в минувшем сезоне.

«Привет, ребята. Вы сделали это. Я очень рад за вас! Какой сезон, какое достижение… Могу только порадоваться. Было здорово встретиться с вами в аэропорту в Манчестере.

Желаю вам всего наилучшего в межсезонье. Вам нужен хороший отдых, но получите удовольствие от этого момента празднования. Вы заслужили это! Люблю вас, берегите себя», — сказал Джон в видеообращении в «твиттере» «горожан».

Напомним, ранее «горожане» сделали требл. Команда выиграла чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» — 2:1). Также в субботу, 10 июня, «Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале Лиге чемпионов со счётом 1:0 благодаря голу Родри на 68-й минуте.

В понедельник, 12 июня, «Манчестер Сити» провёл чемпионский парад.