«ПСЖ» узнал о нежелании Мбаппе продлевать контракт от прессы раньше, чем от футболиста

Руководство «ПСЖ» узнало о нежелании нападающего Килиана Мбаппе продлевать контракт от журналистов раньше, чем от самого игрока, чем было застигнуто врасплох, пишет The New York Times.

Форвард отправил официальное письмо в клуб, где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года. Тем не менее, клуб узнал об этом не из письма, а от французских журналистов. Новостное агентство сообщило «ПСЖ», что его сотрудники получили копию письма, до того, как оно было отправлено в клуб.

По данным L’Equipe, катарские владельцы «ПСЖ» были готовы приложить серьезные усилия, чтобы продлить контракт с Мбаппе, в том числе предоставив ему доли в определенных государственных инвестициях Катара.