«Рома» намерена продать защитника Ибаньеса, которым заинтересовался «Тоттенхэм»

Центральный защитник «Ромы» Рожер Ибаньес может перебраться в «Тоттенхэм», сообщает Football Italia со ссылкой на агентство Ansa.

Контракт Ибаньеса с римским клубом истекает в июне 2025 года, и «Рома» надеется заработать на трансфере игрока. «Волкам» необходимо собрать около € 30 млн к концу месяца, чтобы сбалансировать бюджет и избежать штрафа за нарушение финансовой фэйр-плей.

24-летний бразилец, способный играть также на позиции правого защитника, был куплен у «Аталанты» за € 9 млн после первоначального периода аренды летом 2021 года. В этом сезоне он провёл 48 матчей во всех турнирах и забил три гола.

По информации издания, ближе всех к тому, чтобы подписать игрока, продвинулся английский «Тоттенхэм».