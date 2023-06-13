«Рома» намерена продать защитника Ибаньеса, которым заинтересовался «Тоттенхэм»
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Центральный защитник «Ромы» Рожер Ибаньес может перебраться в «Тоттенхэм», сообщает Football Italia со ссылкой на агентство Ansa.
Контракт Ибаньеса с римским клубом истекает в июне 2025 года, и «Рома» надеется заработать на трансфере игрока. «Волкам» необходимо собрать около € 30 млн к концу месяца, чтобы сбалансировать бюджет и избежать штрафа за нарушение финансовой фэйр-плей.
24-летний бразилец, способный играть также на позиции правого защитника, был куплен у «Аталанты» за € 9 млн после первоначального периода аренды летом 2021 года. В этом сезоне он провёл 48 матчей во всех турнирах и забил три гола.
По информации издания, ближе всех к тому, чтобы подписать игрока, продвинулся английский «Тоттенхэм».
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