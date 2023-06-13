Журналист: «ПСЖ» выставил Мбаппе на продажу
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«ПСЖ» выставил своего нападающего Килиана Мбаппе на продажу, сообщает журналист The Telegraph Джейсон Берт. Это связано с тем, что футболист отказался от продления контракта.
В договоре парижан и Мбаппе есть опция, при которой футболист может отыграть дополнительный сезон в составе клуба, но форвард не хочет оставаться в «ПСЖ» до 2025 года.
Примечательно, что клуб узнал о нежелании игрока продлевать контракт не из письма Мбаппе, а от журналистов.
Мбаппе провел за парижский клуб 6 сезонов, он перешел тужа в сезоне-2017/2018 из «Монако».
В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Мбаппе отыграл 34 матча, забил 29 голов и отдал 5 голевых передач. «ПСЖ» стал чемпионом Лиги 1 по итогам сезона — команда набрала 85 очков в 38 матчах.
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