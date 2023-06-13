Ребров – о матче со сборной Германии: сборная Украины могла забивать даже больше

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат товарищеского матча с национальной командой Германии. По ходу матча украинцы вели со счётом 3:1, но в итоге упустили победу.

«Вы спросите себя: 3:3 с Германией – это успех или нет? Это неофициальная игра. Мы создали достаточно моментов, могли забивать даже больше. Я благодарен игрокам и болельщикам, пришедшим на стадион. Мы ощущали поддержку, это было очень важно. Для меня лично это тоже очень важный матч, он первый. Я очень рад, что ребята очень серьёзно отнеслись к этой игре. Я считаю, что мы показали достойный результат», — приводит слова Реброва ua.tribuna.com.

Для Реброва этот матч стал первым в качестве главного тренера сборной Украины.