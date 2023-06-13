Источник: «ПСЖ» намерен продать Мбаппе, но переход игрока в «Реал» исключён
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«ПСЖ» не хочет, чтобы французский нападающий Килиан Мбаппе перешёл в мадридский «Реал».
Как сообщает журналист Ману Карреньо, парижский клуб действительно планирует продать Мбаппе этим летом, но ни в коем случае не в «Реал».
Напомним, французский форвард был близок к переходу в мадридский клуб в прошлом году, но принял решение подписать новый контракт с «ПСЖ».
Килиан Мбаппе перешёл в «ПСЖ» в 2017 году из «Монако» на правах аренды. Позже парижский клуб выкупил трансфер футболиста.
В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Мбаппе отыграл 34 матча, забил 29 голов и отдал пять голевых передач. «ПСЖ» стал чемпионом Лиги 1 по итогам сезона — команда набрала 85 очков в 38 матчах.
Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос:
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