Источник: «ПСЖ» намерен продать Мбаппе, но переход игрока в «Реал» исключён

«ПСЖ» не хочет, чтобы французский нападающий Килиан Мбаппе перешёл в мадридский «Реал».

Как сообщает журналист Ману Карреньо, парижский клуб действительно планирует продать Мбаппе этим летом, но ни в коем случае не в «Реал».

Напомним, французский форвард был близок к переходу в мадридский клуб в прошлом году, но принял решение подписать новый контракт с «ПСЖ».

Килиан Мбаппе перешёл в «ПСЖ» в 2017 году из «Монако» на правах аренды. Позже парижский клуб выкупил трансфер футболиста.

В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Мбаппе отыграл 34 матча, забил 29 голов и отдал пять голевых передач. «ПСЖ» стал чемпионом Лиги 1 по итогам сезона — команда набрала 85 очков в 38 матчах.

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