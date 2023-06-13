Клубы АПЛ собираются ввести потолок на зарплаты

Команды Английской Премьер-лиги (АПЛ) собираются ввести потолок на зарплаты.

Как сообщает The Times, расходы на гонорары игроков являются самыми крупными в бюджете клубов. Идея ограничения связана с тем, что расходы на зарплаты будут привязаны к той сумме, которую получит последний клуб лиги от телевизионных прав.

Если в конечном итоге идея будет одобрена, то зарплатная ведомость топ-клубов будет ограничена суммой, в четыре раза превышающей доходы 20-го клуба лиги от телевизионных прав. Однако уточняется, что вопрос о пропорциях зарплатных бюджетов ещё будет обсуждаться.

Победителем чемпионата Англии сезона-2022/23 стал «Манчестер Сити», серебряные медали завоевал «Арсенал», третье место занял «Манчестер Юнайтед».

Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ: