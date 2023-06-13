«ПСЖ» в ярости из-за письма Килиана Мбаппе по поводу будущего в клубе

«ПСЖ» в ярости после письма нападающего Килиана Мбаппе о том, что он не будет продлевать контрактное соглашение с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Также отмечается, что «ПСЖ» был удивлён временем, когда Мбаппе сообщил о своём решении. У клуба есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств на случай, если французский форвард уйдёт сейчас.
«ПСЖ» не ожидал утечки информации, поскольку переговоры продолжались.
Ранее сообщалось, что форвард отправил официальное письмо в клуб, где сообщил, что ни при каких обстоятельствах не будет продлевать контракт с парижанами до 2025 года.
В прошлом сезоне Мбаппе провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.
Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос
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