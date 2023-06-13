Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» — Николо Скира
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Бывший тренер «Астон Виллы» и «Рейнджерс» Стивен Джеррард продолжит работу в саудовском клубе.
Как сообщает журналист Николо Скира, Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось об интересе к английскому специалисту со стороны греческого «Олимпиакоса» и турецкого «Трабзонспора».
Из «Астон Виллы» английского специалиста уволили в октябре прошлого года. С тех пор он находится без работы.
«Аль-Иттифак» завершил прошлый сезон на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Астон Вилла», которую после Джеррарда возглавил Унаи Эмери, стала седьмой в Премьер-лиге.
Стивен ранее возглавлял шотландский «Рейнджерс», а до этого трудился в молодёжной команде «Ливерпуля».
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