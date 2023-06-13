Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» — Николо Скира

Бывший тренер «Астон Виллы» и «Рейнджерс» Стивен Джеррард продолжит работу в саудовском клубе.

Как сообщает журналист Николо Скира, Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось об интересе к английскому специалисту со стороны греческого «Олимпиакоса» и турецкого «Трабзонспора».

Из «Астон Виллы» английского специалиста уволили в октябре прошлого года. С тех пор он находится без работы.

«Аль-Иттифак» завершил прошлый сезон на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Астон Вилла», которую после Джеррарда возглавил Унаи Эмери, стала седьмой в Премьер-лиге.

Стивен ранее возглавлял шотландский «Рейнджерс», а до этого трудился в молодёжной команде «Ливерпуля».